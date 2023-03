André André sofreu fratura no nariz

Substituído no jogo entre o V. Guimarães e o Santa Clara depois de um lance bastante aparatoso, André André viu agora confirmado o pior cenário. O médio fraturou o nariz e está em dúvida para o próximo jogo dos minhotos, no caso com o Arouca.Perto do minuto 90, o camisola 21 vitoriano teve uma disputa de bola com Costinha e acabou por ser atingido no nariz, começando a sangrar abundantemente de forma imediata. Perante o cenário, o experiente jogador foi rendido por Matheus Índio, tendo agora sido confirmada a fratura. Os próximos dias serão decisivos para se avaliar a evolução da situação clínica de André André e para se perceber se este recuperará a tempo da receção ao Arouca, agendada para sábado.Na presente temporada, André André soma um golo em 17 encontros.