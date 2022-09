Na 8.ª época de ligação ao V. Guimarães, com uma passagem pelo FC Porto pelo meio, André André tem ainda um desejo por cumprir nos minhotos e deu conta disso mesmo à margem da gala do centenário do clube, que decorre esta quinta-feira."Gostava de ganhar mais uma Taça de Portugal… Vou dar o meu melhor todos os dias para que isso aconteça", disse o médio, que vê o apoio dado pela massa associativa como uma responsabilidade da própria equipa: "Se dermos tudo dentro de campo, eles vão aplaudir-nos, apesar do resultado poder ser menos positivo. E é esse espírito que temos de ter, ir à luta, para recompensá-los de alguma maneira. Jogar no Vitória obriga-nos a dar o nosso melhor. Há sempre mudanças e aqui não há tempo para crescer. Sabemos que temos de ter resultados no imediato e estamos a trabalhar. As coisas não nos têm corrido bem, mas não deixaremos de lutar e dar o máximo."