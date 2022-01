André André é o mais recente caso positivo do V. Guimarães. A informação foi adiantada pelo próprio clube, através de uma nota publicada no site oficial.A deteção positiva foi feita, inicialmente, por intermédio de um teste antigénio, sendo depois confirmada por teste PCR.O capitão do Vitória já se encontra a cumprir isolamento. A utilização no encontro com o Vizela, marcado paa domingo, depende do dia em que receber alta.