André André: «Treinador dá-nos liberdade para não termos medo»

André André fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo de sábado entre V. Guimarães e Moreirense, pelas 20H30, da 11.ª jornada da Liga Bwin. O capitão dos vimaranenses frisou a evolução da equipa nos últimos jogos, e apelou aos adeptos para continuarem a apoiar.





"A preparação tem sido boa, estamos focados em ganhar o jogo, temos tido jogos em que temos sido constantes e temos tido boas exibições. No último jogo com o Sporting não conseguimos aquilo que queríamos, mas o grupo está confiante, temos demonstrado nos jogos, estamos a ter uma boa preparação e vamos estar prontos para ganhar", começou por referir o médio aos meios oficiais do clube, considerando "notória" a evolução dos minhotos."Cada jogo que ganhamos vamos tendo mais confiança. O treinador dá-nos liberdade para não termos medo, para jogarmos aquilo que sabemos e que treinamos. Com a intensidade que temos colocado, sempre com uma pressão muito alta, agressivos, e uma equipa mais compacta, tudo ajuda para esse ponto".O capitão do V. Guimarães, que é até ao momento o único a ser titular em todos os jogos pela formação de Pepa no campeonato, garante que se deve a "muito trabalho", mas que, no final das contas, a decisão "cabe ao treinador". André André pediu ainda aos adeptos que continuem a ajudar a equipa."Temos sentido o apoio em todos os jogos. Eles são o nosso 12.º jogador, carregam-nos para as vitórias e temos sentido isso. Quando estamos em inferioridade numérica, como aconteceu com o Belenenses SAD, quando estamos menos bem no jogo, eles começam-nos a puxar e a equipa volta outra vez ao de cima. Sentem que estamos a ser uma equipa à V. Guimarães e quando isso acontece, puxam ainda mais. Nós vamos continuar a dar o máximo em todos os jogos e sabemos que podemos contar com eles para tudo e em todo o lado", concluiu.