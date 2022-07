André Silva: «A minha ambição é deixar a 'marca André' no Vitória»

André Silva assinou até 2026 pelo Vitória e nas primeiras declarações aos meios do seu novo clube mostrou logo a ambição, falando em deixar a “marca André” em Guimarães.“Estou muito grato por estar aqui no Vitória. Desde que cheguei a Portugal, há seis anos, sempre me identifiquei muito com o Vitória e quando soube do interesse, não pensei duas vezes. Por onde passo é uma ambição que tenho, deixar a minha marca e fazer história. Aqui não é diferente e a minha ambição é deixar a ‘marca André’ no Vitória."A escolha pelo Vitória surgiu com naturalidade, muito por causa do fervor e entusiasmo dos adeptos:"O Vitória sempre me cativou. A forma como o clube trabalha, a organização, para além da paixão que existe sempre em vencer, isso é uma grande ambição para mim, mas principalmente os adeptos, que me cativam muito. É o tipo de clube onde sempre ambicionei jogar."O marcador do melhor golo da época 2021/22 na Liga Portugal Bwin falou ainda sobre as características que mais destaca no seu futebol:"Posso adicionar muita garra, entrega, empenho e muito trabalho. Muito daquilo que sou e quero acrescentar muito mais à equipa. Sou um jogador muito unido aos grupos onde estou inserido e aqui não será diferente. Sou um jogador rápido, movimento-me muito em campo, jogo nas três posições da frente de ataque, mas atualmente estou mais confortável enquanto ponta-de-lança. Venho para um clube grande e sabemos que num clube destes existem jogadores com grande qualidade, mas isso vai potenciar ainda mais a minha evolução e melhorar todos os dias."