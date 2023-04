André Silva e Villanueva são baixas de última hora no V. Guimarães para o jogo com o Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Silva e Mikel Villanueva são os mais recentes nomes a integrar o boletim clínico do V. Guimarães. O avançado e o defesa-central estão a contas com uma gastroenterite e uma lesão muscular na coxa esquerda, respetivamente, e são assim baixas para o jogo frente ao Famalicão, agendado para as 20h15 desta sexta-feira.

A dupla junta-se assim a Bruno Varela e André Amaro na lista de indisponíveis devido a lesão (Jorge Fernandes e Zé Carlos já treinaram sem limitações), sendo que Bamba e Bruno Gaspar falham também o encontro da 28ª jornada devido a castigo.

Para a partida em Famalicão, Moreno apostou em Rúben Lameiras e Manu Silva para colmatar as ausências de André Silva e Mikel Villanueva.