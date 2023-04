André Silva está pronto para o Sporting

Moreno Teixeira confirmou a total disponibilidade de André Silva para o confronto com o Sporting, jogo que fecha a jornada 29 da Liga, na segunda-feira, dia 24 (20H15).O avançado brasileiro foi baixa de última hora no jogo da ronda anterior, em Famalicão, devido a uma gastroenterite, mas já está totalmente refeito do problema e participou no treino desta terça-feira sem qualquer tipo de limitações.A primeira sessão de trabalho, depois de dois dias de folga, para o jogo com os leões, aliás, manteve as dúvidas que o treinador já tinha, uma vez que Mikel Villanueva, também ele baixa de última hora para Famalicão, alternou o tratamento com treino específico na relva, devido a uma lesão muscular.Tal como acontece, de resto, com o guarda-redes Bruno Varela, também ele ainda uma dúvida para o jogo da ronda 29.Recorde-se que Jorge Fernandes e Zé Carlos já foram dados como aptos pelo departamento médico dos vitorianos, depois de lesões prolongadas, mas ambos continuam num regime de reintegração progressiva nos trabalhos normais do plantel.Entretanto, Bamba estará de regresso às opções de Moreno Teixeira, depois de cumprir castigo, mas agora é Tiago Silva que está de fora, pois viu o cartão vermelho no confronto com o Famalicão.André Amaro é que permanece de baixa devido à lesão no tornozelo direito que sofreu ao serviço da Seleção sub-21.