André Silva: «O V. Guimarães não veio aqui para se esconder, mas sim para disputar o jogo»

André Silva fez o golo de honra do V. Guimarães na goleada sofrida aos pés do Benfica (5-1), no Estádio da Luz, a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin. O avançado dos minhotos explicou o que não correu bem diante dos líderes do campeonato."Sabemos das dificuldades de jogar aqui. Mas tenho muito orgulho da minha equipa, que veio aqui para disputar o jogo, para jogar, para representar o clube que defendemos. Agradeço a presença dos nossos adeptos, que vão connosco para todo o lado. Fomos felizes na jogada do golo, na receção, no passe, na finalização e fomos atrás disso o jogo inteiro para disputar. E não só para o contra-ataque", frisou à BTV.O dianteiro brasileiro garantiu ainda que Moreno pediu ao intervalo para a equipa continuar a pressionar apesar do 3-0 negativo no placard."O que nos foi dito foi para continuarmos em cima, a pressionar o Benfica. O V. Guimarães não veio aqui para se esconder, mas sim para disputar o jogo", afirmou."Continuar a dar resposta? Claro, sabemos o clube que representamos. Tivemos dois resultados negativos mas vamos continuar a trabalhar. Temos um grupo extremamente forte, com muita qualidade para no próximo jogo darmos a resposta."