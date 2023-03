André Silva: «O Vitória é assim, ir atrás sempre de mais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Silva fez um grande golo, o 3º do brasileiro esta época e todos no campeonato. Voltou assim a festejar... quase sete meses depois, já que não fazia o gosto ao pé desde a 2ª jornada, a 14 de agosto, quando garantiu o triunfo (1-0) na receção ao Estoril.

No final do jogo de ontem, o atacante justificou a vitória: "Sabíamos que jogar aqui é sempre difícil e queríamos entrar fortes, marcar golos e ser eficazes. Na 2ª metade o Santa Clara criou-nos muitas dificuldades, o míster pediu para entrarmos com atenção, mas faltou-nos equilíbrio", analisou, satisfeito por a equipa ter chegado aos 40 pontos, mas sem querer parar: "Agora vamos até aos 43 pontos, porque o Vitória é assim, ir atrás sempre de mais."

Rildo não desanima

Autor do golo do Santa Clara, Rildo disse que a equipa vai "lutar até ao fim" e vincou que é preciso replicar a imagem dada após o intervalo. "Em cada oportunidade procuro corresponder. Fico feliz pelo golo mas triste pelo resultado. Estamos a batalhar e sabemos que é com a atitude da 2ª parte que vamos conseguir a permanência. Temos de levantar a cabeça, há mais 11 jogos pela frente", sublinhou o atacante.

Ainda no Santa Clara, nota para o adjunto Luís Morgado, que esteve muito interventivo. Uma vez que o treinador principal, Accioly, não tem o nível 4 da UEFA, cabe a Morgado falar com os jogadores e corrigir posicionamentos. E foi isso mesmo que fez quase ininterruptamente.