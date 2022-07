André Silva pensa no golo pelo V. Guimarães

Ainda no Porto e antes da partida para a Hungria, André Silva confessou a sua ansiedade para abrir a folha goleadora pelo Vitória. O avançado ex-Arouca, claro, gostava que fosse já esta noite, mas até não se importa de adiar mais uns dias esse momento tão esperado. "O nosso estádio está sempre cheio e quero marcar o meu primeiro golo já no próximo jogo, mas se for no estádio D. Afonso Henriques, perante os adeptos, também ficaria feliz", disse, registando também o aviso coletivo para o jogo de hoje. "Vamos para um grande compromisso, representar a camisola do Vitória na Hungria. Não temos a eliminatória na mão, sabemos as dificuldades que vamos ter. No primeiro jogo fomos muito felizes, com a nossa competência em decidir os momentos", avisou.