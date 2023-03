André Silva: «Queremos sempre muito mais porque jogar no Vitória exige isso»

André Silva fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Santa Clara (domingo, às 18 horas), não esquecendo a vitória no dérbi minhoto, frente ao Sp. Braga, da última jornada."Claro que vamos enfrentar o jogo de forma mais positiva. Já fechámos o jogo com o Sp. Braga em que nos conseguimos impor e conquistar uma grande vitória. O nosso foco total está no jogo com o Santa Clara, queremos vencer para chegar aos 40 pontos"."A situação que o Santa Clara vive é indiferente. É um clube que tradicionalmente tem equipas fortes, competentes, com jogadores experientes. Sabemos que com a chegada de um novo treinador os jogadores vão querer mostrar-se. Temos de entrar ligados, focados, porque os jogos nas ilhas são sempre difíceis."Sabemos o que fizemos de bom frente ao Sp. Braga, mas que também errámos em alguns momentos. Vamos corrigir as coisas ao longo da semana para procurar estar na melhor forma para vencer o jogo"."A nossa ambição passa por continuar a fazer o nosso trabalho, mas queremos sempre muito mais porque jogar no Vitória exige isso"."Tive uma paragem longa, mas toda a estrutura deu-me um grande suporte para recuperar bem e hoje apresentar-me bem física e psicologicamente. Tenho de agradecer aos colegas, equipa técnica e estrutura pelo apoio que me deram"."Sinto-me confortável a ajudar a equipa. Faço a posição de ponta-de-lança ou ala, seja em que posição for eu quero é ajudar".? "A ambição de marcar golos está sempre lá. Faço parte da construção, ajudo da forma como for possível. Sinto que estou a crescer e é assim que ajudo o Vitória, estarei sempre presente para ajudar"."Foi um grande golo, que revejo ainda hoje, está sempre nas minha memórias e tenho o troféu guardado. Fazer um golo destes pelo Vitória seria muito gratificante"."Já fechámos o jogo com o Sp. Braga. É uma situação normal. Os atletas conhecem-se, temos amigos no plantel do Sp. Braga, respeitamos o clube. Foi uma situação que aconteceu, acredito que até normal. Faço o apelo para que não aconteça mais, que o futebol continue a ser um espetáculo mesmo fora de campo"."Reconhecemos que temos uma equipa jovem, mas isso é irrelevante, tratamos todos da mesma forma, não importa a idade. O mister Moreno é um treinador da casa, que nos passa o que é o Vitória, que nos apoia e dá confiança. Desde o primeiro dia me mostrou o que é o Vitória, que me fez sentir o que é o clube e agradeço-lhe por isso".