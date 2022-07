André Silva também já está inscrito na UEFA

Depois de uma lista inicial que tinha 24 elementos, o Vitória confirmou esta tarde a inscrição de André Silva na UEFA. O avançado ex-Arouca foi inscrito dentro do prazo estabelecido e que termina apenas esta 4.ª feira, um dia antes do primeiro jogo frente aos húngaros do Puskás Akadémia, marcado para quinta-feira, sendo que o segundo é no dia 28.Para os primeiros jogos oficiais dos vitorianos e que dizem respeito à 2.ª pré-eliminatória da Conference League, os defesas Miguel Maga, Hélder Sá e André Amaro também estão disponíveis.Os três jovens jogadores foram inscritos na Lista B, que contempla atletas formados localmente. Esta lista, ainda não divulgada no site da UEFA, poderá ainda contemplar outros jogadores, além dos citados Miguel Maga, Hélder Sá e André Amaro, opções para Moreno Teixeira no plantel principal.