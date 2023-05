André Silva: «Vamos dar uma boa resposta»

André Silva voltou aos golos no triunfo do Vitória sobre o Marítimo e espera manter a veia e repetir a graça no dérbi de domingo, frente ao Vizela.Um jogo muito importante entre os dois vizinhos na luta pelo apuramento para a Liga Conferência, agora com a certeza de que o 6º lugar da Liga Bwin, onde está neste momento o Vitória com 44 pontos, dá acesso à 2ª pré-eliminatória da terceira prova da UEFA, sendo que o Vizela é 9º classificado com 39 pontos, portanto a cinco do Vitória.Foi por aí que André Silva analisou, em conversa com os meios do Vitória, também o jogo de domingo, depois de uma derrota na 1ª volta que agora precisa de ser retificada pela sua equipa, procurando afastar os vizelenenses da luta europeia."Queremos muito voltar a ganhar no nosso estádio. Queremos dar essa alegria aos nossos adeptos, vamos atrás disso frente ao Vizela. É uma equipa com qualidade, mas somos sempre mais fortes no nosso estádio. Com a força dos nossos adeptos e a qualidade da nossa equipa, vamos dar uma boa resposta"."Os adeptos do Vitória são uma grande força. São muito apaixonados pelo clube e ajudam muito a equipa. Já estive do outro lado e senti sempre essa força. Espero que apareçam em grande número no domingo. Contamos muito com eles"."Marquei um golo ao Sporting que seria anulado e, por isso, ficou aquela sede. Não valeu por sete centímetros, mas, felizmente, voltei a marcar na jornada seguinte, frente ao Marítimo. Foi muito bom festejar aquele golo e ainda por cima num jogo que resultou numa vitória para nós. Foi difícil digerir esse golo anulado. Estávamos em cima do intervalo e tudo seria mais fácil na segunda parte se tivesse sido validado. Voltaríamos para a segunda parte por cima e já com algumas coisas retificadas. Não aconteceu por uma questão milimétrica, é também por causa destas coisas que o futebol se torna tão apaixonante"."Sinto-me mais confiante. Recuperei a minha forma habitual e, por isso, sinto-me mais intenso e completo. Estou mais disponível em todos os momentos do jogo. Graças a Deus surgiu esse golo e há que dar-lhe sequência"."Nota-se que ele está muito confiante. Está na jogada do meu golo e acrescentou muita intensidade à equipa. Trouxe aquilo que nós precisávamos. Na jogada do golo, combinámos a partir do lado direito até ao último passe dele, embora com um ressalto. Fiquei feliz por ele e pela renovação do contrato. Desejo-lhe a maior sorte do mundo no clube. É fácil jogar com o Zé Carlos, como é fácil jogar com os outros companheiros. Mas o Zé Carlos está muito bem confiante, sempre a combinar muito bem com o André André, o Tiago Silva, o Dani Silva, o Matheus e o Tomás Händel, entre outros"."Todos gostamos muito do Zé Carlos, tanto pelo que faz em campo como pela pessoa que é. Sempre fez bem ao grupo, pelo que foi uma boa notícia o anúncio de que celebrou um contrato de longa duração com o clube"."Sempre que um jogador regressa de lesão, o grupo sai a ganhar, fica mais confiante. Temos vários guarda-redes de qualidade e confiamos em todos. O regresso do Bruno Varela deu-nos mais confiança para vencer o jogo"."O grupo sempre respondeu às ausências, mas é claro que as coisas se tornam mais fáceis quando há mais opções disponíveis. O grupo fica mais forte".