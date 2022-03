André Viana deixa liderança da comunicação do Vitória

André Viana deixou a liderança do Departamento de Comunicação e Imagem do Vitória na última terça-feira, depois de ter acertado a rescisão com Miguel Pinto Lisboa. O agora ex-diretor de comunicação tinha sido contratado em agosto de 2020 pelo presidente entretanto derrotado nas eleições do último fim-de-semana. Em breve dará início a um novo desafio.Na altura, a sua contratação, após ter liderado o mesmo sector no Sp. Braga, tinha como objetivo dotar a comunicação do Vitória de competências reforçadas no âmbito da assessoria institucional das várias equipas, mas também na criação e gestão de conteúdos, reformulando e ampliando a rede de plataformas do clube.