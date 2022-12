Antoñín Cortés deixa plantel do V. Guimarães

Antoñín Cortés não voltará a vestir a camisola do V. Guimarães. O avançado já não integra o plantel de Moreno Teixeira. O regresso a Espanha, depois de uma passagem fugaz pelo futebol português, acontece ainda esta quarta-feira.O V. Guimarães já acertou com o Granada o final antecipado do acordo de empréstimo, que era válido até ao término da temporada. O facto do jogador ter recusado jogar pela equipa B na partida com o Canelas, da Liga 3, disputada no sábado passado, acelerou o desfecho das negociações entre os dois clubes, que estavam a decorrer há algumas semanas.Segundo foi possível perceber, Antoñín Cortés já se despediu dos jogadores com quem partilhou o balneário do V. Guimarães nos últimos meses. O avançado está agora a ultimar os pormenores para regressar a Espanha, o que deve acontecer ainda esta quarta-feira.Antoñín Cortés não confirmou as credenciais que levaram a SAD a avançar para a sua contratação. Com forte concorrência nas alas, face à aposta em jogadores como Rúben Lameiras, Jota Silva, Nélson da Luz e Mikey Johnston, Antoñín Cortés teve uma utilização residual em seis jogos. Apenas foi titular numa partida, em agosto, frente ao Hajduk Split, da Croácia, a contar para a Liga Conferência Europa.