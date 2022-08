Antoñín Cortés inscrito na UEFA

O avançado Antoñín Cortés já foi inscrito na UEFA e pode ser opção para Moreno Teixeira no duplo confronto com o Hajduk Split, da 3.ª pré-eliminatória da Conference League.O jogador espanhol surge na lista atualizada pela UEFA, esta terça-feira, depois do Vitória ter concluído o processo da sua inscrição. Isto significa que também já pode ser opção para a deslocação a Chaves, no domingo, a contar para a 1.ª jornada da Liga.Em sentido contrário, como era expectável, a lista de jogadores do Vitória para as pré-eliminatórias da Conference League sofreu um corte. O guarda-redes Matous Trmal, cedido ao Marítimo, e o avançado Bruno Duarte, transferido para o Damac, da Arábia Saudita, foram riscados das opções de Moreno Teixeira, depois de inicialmente terem sido inscritos pelo clube.