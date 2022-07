Antoñín Cortés vai reforçar o V. Guimarães

Antoñín Cortés vai mesmo reforçar o V. Guimarães. Segundo apurou, o acordo entre todas as partes está fechado e o avançado vai chegar ao Minho cedido pelo Granada, com opção de compra.Está, assim, resolvido um dossiê que motivou negociações intensas nos últimos dias. Neste momento, falta apenas a chegada do jogador a Portugal para ultimar os detalhes para a apresentação oficial, algo que acontecerá no início da semana. O internacional sub-21 vai depois integrar o plantel às ordens de Moreno.Trata-se de um avançado polivalente, que é extremo de raíz e que pode também jogar no centro do ataque. Na última época, Cortés esteve emprestado ao Málaga e fez três golos em 31 jogos.