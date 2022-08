Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Barbosa lançou Zé Carlos no Varzim: «'Oh míster, você está tolo? Meteu o miúdo a lateral-direito?» Ex-técnico poveiro reagiu deste modo a um reparo no primeiro jogo a titular do mais recente reforço do Vitória





• Foto: Vitória SC