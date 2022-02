António Cardoso: «Dias mais cinzentos da história do clube»

O candidato da Lista A às eleições do Vitória, António Miguel Cardoso, pretende agora "iniciar a campanha", depois do sorteio das candidaturas.Após a reunião com a Mesa da Assembleia Geral, António Miguel Cardoso falou de "dias mais cinzentos da história do clube"."Estamos satisfeitos porque as coisas estão a entrar no rumo certo, foram retiradas mais de 500 assinaturas à candidatura do Miguel Pinto Lisboa, o que é importante para clarificar os sócios. É altura de acabar com isto. O que dissemos no comunicado vamos avançar, mas esta retirada de 500 assinaturas já quer dizer alguma coisa. Isto agora é com os sócios, porque queremos apresentar o nosso projecto. O resto, já passou. Somos a Lista A, A de audácia. Os sócios precisam ter audácia e esperança. Vamos acreditar que as coisas vão melhorar", fez questão de registar.