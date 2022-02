António Miguel Cardoso: «A nível nacional, ninguém sabe quem é o presidente do Vitória»

António Miguel Cardoso teceu críticas à política de comunicação levada a cabo pela atual direção do Vitória, acusando Miguel Pinto Lisboa e a sua equipa de não falarem com os associados e de não darem a cara. O candidato pela Lista A às eleições do dia 5 de março disse que é preciso mudar e dar preferência a uma postura de proximidade."Surpreende-me como no fim de um jogo se meta o som mais alto. Os sócios são uma voz ativa. Há coisas a alterar. É importante irmos a assembleias gerais, que se façam perguntas e existam respostas. Não é haver uma lista e o presidente responder ao que quer. É melhor estarmos de portas abertas para os sócios. Se for demonstrado o porquê e a intenção, os sócios vão entender. Eles querem sentir-se parte do projeto", atirou o candidato pela Lista A, no debate organizado pela Rádio Fundação e o Mais Guimarães.Porém, as críticas não ficaram por aqui e foram até à postura do clube no caso Marega. "Hoje em dia, ninguém sabe quem é o presidente do Vitória. Como é possível, num caso Marega, quando sai a sentença positiva, não haver tomada de posição? Fomos enxovalhados durante meses e não há uma tomada de posição?", questionou António Miguel Cardoso, pergunta à qual Pinto Lisboa respondeu com o recurso da FPF.