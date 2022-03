António Miguel Cardoso: «Ao planear a próxima época, Pepa é o nosso treinador»

António Miguel Cardoso não quer ouvir falar noutros nomes que não o de Pepa. O presidente do Vitória garante que o atual técnico é a escolha para o futuro, incluindo para a preparação para a próxima época."Estamos a falar de futebol e não sabemos o futuro. No presente é evidente que temos o Pepa como treinador, acreditamos que será o treinador do futuro, estamos ao lado dele para que tome as suas decisões. Neste momento e ao planear a próxima época, o Pepa é o nosso treinador", garantiu o novo líder dos vitorianos, prosseguindo com as garantias em relação ao técnico."Pepa é o treinador do Vitória, é o meu treinador. Até nós entrarmos não teve verdadeiramente o apoio de uma direção forte, que o tenha protegido. A direção está aqui para apoiar o Pepa e os jogadores. Ainda não potenciamos todo o conhecimento e nível do Pepa, verdadeiramente não estava resguardado. Agora está. Já se nota a diferença no balneário, na ambição dos jogadores, na vontade, na ambição e na energia positiva. Com o Pepa, estes jogadores e esta direção, vamos conseguir os nossos objetivos", frisou.