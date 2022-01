António Miguel Cardoso apresenta candidatura à presidência do V. Guimarães

António Miguel Cardoso é candidato à presidência do V. Guimarães. O candidato derrotado nas eleições de 2019, ganhas por Miguel Pinto Lisboa, apresentou a lista que irá ao sufrágio, que deverá realizar-se em março próximo. "Mais Vitória" é o lema que sustenta a candidatura."Com efeito, procurei manter o silêncio e deixar o clube e o seu presidente trabalhar sem ruídos externos. Tinha prometido isso em campanha e o que prometo cumpro. Mas agora é hora de os sócios voltarem a ser chamados a votar e convém que saibam com tempo quem são as equipas e os projetos que têm para devolver o Vitória ao lugar que lhe pertence", aponta António Miguel Cardoso, em declarações emitidas pela sua assessoria."Apercebi-me nestes últimos anos que o clube andou sem rumo, sem linhas orientadoras e com tantas mudanças que se sentia o desnorte. O Vitória está a desligar da cidade e aos poucos foi perdendo o estatuto e respeito das entidades que regulam o futebol. Alertei no anterior período eleitoral que isso poderia acontecer" acrescenta António Miguel Cardoso, que também deixou uma ideia sobre a questão financeira."A atual direção não tem tido capacidade de reduzir a dívida, pelo contrário tem vindo continuadamente a piorar as finanças do clube, o que condiciona o futuro", disse.Armando Guimarães, Diogo Leite Ribeiro, Nuno Soares Leite e Pedro Meireles fazem parte da equipa apresentada por António Miguel Cardoso para as funções de vice-presidentes.Em dezembro passado, António Miguel Cardoso deu uma entrevista a Record onde explicou as suas ideias para o Vitória, numa fase em que ainda refletia sobre uma candidatura que agora se confirma.