António Miguel Cardoso assegura continuidade de Moreno no V. Guimarães

António Miguel Cardoso assegurou a continuidade de Moreno Teixeira na liderança da equipa técnica do V. Guimarães na temporada 2023/2024."É alguém que tem muita capacidade, em quem acreditamos muito. É alguém que se preocupa com os detalhes, um homem sério, coerente, que sabe gerir uma equipa, que tem uma capacidade de comunicar muito forte. A equipa técnica é excelente e queremos continuar a melhorar com o Moreno. Para mim esse assunto esteve sempre resolvido", afirma o dirigente, numa entrevista publicada na edição desta terça-feira do semanário DESPORTIVO de Guimarães."Nunca nos passou pela cabeça algo contrário, mesmo em períodos onde os resultados não estavam a correr tão bem. Não entramos em ondas emocionais", justificou.Sem adiantar pormenores sobre as negociações para reforçar o plantel para a próxima época, António Miguel Cardoso abordou, na mesma entrevista, a realização de uma assembleia geral extraordinária, na sexta-feira, em que os sócios são chamados a votar uma proposta que visa alterar alguns artigos do pacto social com a SAD. "Do pré-acordo até ao acordo final com a V Sports, não vemos nada que possa ofender aquilo que é o domínio maioritário do Vitória", adianta o presidente dos vimaranenses, que acrescenta: "Temos a maioria do capital, temos o controle e domínio da SAD. Se correr mal, o parceiro sai. Mas não acredito que vamos por aí. (…) Queremos acreditar que este é o melhor caminho para ter um Vitória positivo e com mais vitórias. Se não quiserem, a parceria acabará com toda a correção".