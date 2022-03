António Miguel Cardoso assistiu ao treino do V. Guimarães

António Miguel Cardoso tomou posse esta quinta-feira como novo presidente do V. Guimarães e já pôs mãos à obra. Hoje já se colocou no terreno e assistiu aos trabalhos da equipa principal, tomando um contacto próximo com os jogadores e equipa técnica.O próximo passo será o acompanhamento na viagem que o Vitória fará nesta jornada da Liga Bwin, já que vai à Madeira defrontar o Marítimo este domingo à tarde. Já hoje Pepa, em conferência de imprensa, tinha deixado uma: "Só todos juntos podemos atingir os nossos objetivos."O vice-presidente Nuno Leite também esteve no treino, assim como André Pereira, um dos apoiantes da candidatura de António Miguel Cardoso. O antigo candidato à presidência do Vitória acompanhou depois Nuno Leite na visita ao Estádio D. Afonso Henriques, para conhecer os cantos à casa.Jaime Teixeira, um dos homens de confiança de Miguel Pinto Lisboa (o agora ex-presidente), também esteve a acompanhar os trabalhos.