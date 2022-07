António Miguel Cardoso e a saída de Pepa: «Há linhas que não se podem ultrapassar»

António Miguel Cardoso explicou, esta quarta-feira, as razões que o levaram a avançar para a saída de Pepa. Em conferência de imprensa, na qual foi também apresentado Moreno, o presidente do V. Guimarães disse que o agora ex-técnico excedeu "determinados limites", cruzando uma linha "que não se pode ultrapassar", motivo pelo qual não teve outra opção."O nosso projecto, desde que começamos, sempre passou por tentar resolver duas situações, a vertente financeira e a vertente desportiva. Sempre dissemos que para ambas se resolveriam de uma só forma, teria de haver redução salarial, redução de despesas, ter jogadores mais jovens, que pudessem vir de outros escalões e das camadas jovens, aliando aos pilares estratégicos. Como o mister disse há pouco, num plantel são todos iguais. Há capitães, com mais responsabilidades, mas são todos os iguais. O que tem vindo a acontecer desde a nossa entrada é que há um desalinhamento em relação às nossas ideias, da forma de salvar o clube, e aquilo que eram os interesses do treinador, que estava mais interessado, compreensivamente, na vertente desportiva e menos no futuro do clube", começou por dizer, prosseguindo."Repetimos as reuniões, mas no final dos treinos abertos o treinador repetiu declarações, dizendo que a equipa precisa de reforços, declarações que não motivam os nossos jovens. Já havia claros sinais de que havia um desalinhamento no projecto Vitória. Ontem, tivemos uma reunião para falar sobre a planificação e o treinador excedeu determinados limites, nunca na vida admitiria isso como presidente do Vutória, o emblema do Vitória está mais alto do que tudo. A partir do momento em que essa linha foi ultrapassada, não podia fazer outra coisa a não ser trocar de treinador. O treinador estava desalinhado, o fim foi ontem. Explicar mais do que isto é desnecessário. Há linhas que não se podem cruzar. O Moreno está plenamente consciente do que é o planeamento do Vitória, eu tenho a certeza que pode lançar um jovem quando for necessário. Não se pode alinhar em discursos que não engrandeçam os nossos jogadores para fora.", começou por referir, prosseguindo", apontou, salientando que já há acordo para a rescisão.Já sobre Moreno, o presidente do Vitória estar tranquilo. "O Moreno é o novo treinador, com a confiança de toda a Administração. Reconhecemos o seu amor ao Vitóriaa, reconhecemos também grande competência. Estamos muito entusiasmados e confiantes com a nossa decisão, o Moreno vai de encontro ao nosso projeto para o Vitória", concluiu.