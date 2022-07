António Miguel Cardoso e as críticas dos adeptos: «Não vou deixar de tomar decisões»

António Miguel Cardoso respondeu às críticas que os adeptos têm dirigido à gestão feita no V. Guimarães, garantindo que irá tomar sempre as decisões de forma a garantir um futuro melhor para o clube."O Vitória não é o projecto da minha vida, é um dos projectos da minha vida, tem princípio, meio e fim. Estou aqui para defender os interesses do Vitória, mas sem medo nenhum de sair se assim tiver de ser. É pacífico que as pessoas não concordem com a venda do Rochinha ou outras coisas, mas não ia deixar de tomar decisões, as mais importantes para que o Vitória subsista, tenha rendimento e um futuro cada vez maior, com um passivo menor.""Não podemos ficar reféns do nosso passado, temos de aprender com o passado e tentar não o repetir. O núcleo não estava alinhado em relação ao futuro, mais cedo ou mais tarde íamos chegar a essa conclusão. Depois daquele momento que aconteceu ontem de manhã, era inevitável. Quando esse ponto é tocado, temos de tomar decisões."