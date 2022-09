António Miguel Cardoso e as saídas da estrutura: «Isto aqui não é uma associação de estudantes»

As últimas semanas de liderança de António Miguel Cardoso têm sido marcadas por várias saídas de elementos da estrutura. Uma situação que o próprio presidente abordou em entrevista à Rádio Santiago, lembrando que o Vitória não é "uma associação de estudantes"."As pessoas não podem ameaçar sair se não se fizer uma coisa. Isso é manipulação. "Se não fizer isto, eu saio". Isto não é associação de estudantes", atirou o líder vitorianos, prosseguindo com os recados."Temos de absorver as pessoas que estão verdadeiramente connosco. Quando ganhámos eleições criam-se expectativas, as pessoas acham que vão fazer determinadas coisas, mas não quer dizer que tenha sido combinado. Não é assim. "Se comprares este jogadores, saio. Se venderes este jogador, saio". Não pode ser assim", acrescentou.