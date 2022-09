António Miguel Cardoso: «É justo que os adeptos sonhem»

Vitória celebra 100 anos: a festa rija na noite de Guimarães Vitória celebra 100 anos: a festa rija na noite de Guimarães

Presente no hastear da bandeira que, na manhã desta quinta-feira, assinalou o 100.º aniversário do V. Guimarães, num momento partilhado com muitos adeptos, António Miguel Cardoso deixou o desejo de que os minhotos consigam conquistar novos troféus num futuro não muito longínquo."É justo que os adeptos sonhem, seja nesta temporada como nos próximos 100 anos. Todos no Vitória trabalhamos por mais títulos, tomara que seja este ano, seria o ideal, mas vamos ver. Gostaria de oferecer muitas vitórias, alicerçada nos valores do clube, e que possamos dignificar a cidade e a região", afirmou o presidente vitoriano.Dando conta de que "a exigiência faz evoluir" todos os elementos do clube "todos os dias", António Miguel Cardoso apontou os valores do Vitória como essenciais para o contínuo crescimento do clube: "O mais desejável é o Vitória continuar a crescer como tem crescido, um Vitória de honra, de ética, sério e de compromisso. Com uma cultura de vitória e de união. Que possamos continuar a crescer com estes valores bem presentes. É um orgulho estar aqui neste dia. O Vitória e todos os associados estão de parabéns. É um ano importante para nós, o ano do centenário, que nos dá um grande orgulho e uma grande responsabilidade também. Este em particular é um dia muito feliz para todos."Por fim, relativamente aos casos que têm marcado as últimas semanas no futebol português, nomeadamente relacionados com os casos conhecidos nas bancadas dos jogos Famalicão-Benfica e Estoril-FC Porto, o dirigente assumiu o compromisso de, juntamente com os restantes clubes, trabalhar por uma mudança: "Acho que é o espelho da nossa sociedade. Temos de caminhar noutro sentido. Acabam por ser atos isolados, mas tudo faremos, o Vitória e os outros clubes, para caminhar de outra forma."