António Miguel Cardoso e Nuno Leite participaram em peladinha com o staff do V. Guimarães

O final do primeiro dia de estágio do Vitória ficou marcado por um jogo de futebol com participantes diferentes dos habituais. Desta feita, os craques ficaram de fora a assistir e quem entrou no relvado foram vários elementos da estrutura, de entre os quais se destacam António Miguel Cardoso, presidente, Nuno Leite, vice-presidente, e o treinador Moreno.A partida contou também com membros do departamento médico e demais elementos do staff. Para a história, fica a vitória da equipa na qual estava o líder máximo do clube.