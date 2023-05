António Miguel Cardoso e o adepto hospitalizado: «Que em breve esteja novamente connosco»

V. Guimarães-Vizela interrompido após queda de adepto da bancada



O treinador do Vitória, Moreno, não compareceu na sala de imprensa após o encontro dos vitorianos diante do Vizela, que terminou com triunfo por 3-0. O presidente António Miguel Cardoso foi ao auditório deixar uma mensagem de apoio ao adepto Nuno André, hospitalizado após ter caído do 2º para o 1º anel de uma bancada no estádio."O Vitória entende que não é o momento para falar do jogo, de vitórias ou derrotas. Estamos preocupados com o que aconteceu. O coração de todos os portugueses, sobretudo de todos os vitorianos, está com o Nuno. Mais importante do que o futebol é que o Nuno recupere, que a família receba toda a força do mundo por parte dos adeptos e da administração do Vitória. Espero que em breve esteja novamente connosco para voltar a apoiar o Vitória", afirmou o responsável máximo do V. Guimarães.Segundo as últimas informações difundidas na transmissão da Sport TV, o adepto recuperou os sentidos e está em observação numa unidade hospitalar.