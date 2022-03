António Miguel Cardoso e o dossiê Estupiñan: «Estou a fazer tudo para que renove»

O futuro de Oscar Estupiñan continua em aberto, isto numa altura em que o avançado está a apenas três meses de terminar contrato com o Vitória. Desta forma, a saída a custo zero aproxima-se a passos largos, mas António Miguel Cardoso, presidente vitoriano, não quer que esse cenário se verifique. Por essa razão, está a tentar tudo para renovar com o avançado colombiano."Nós quando entramos num clube como o Vitória, há um sem número de assuntos para serem tratados. A minha preocupação foi perceber quais são os mais importantes de forma a que se possa pegar nos mais importantes e aos poucos trabalhar tudo o resto. Essa foi uma das preocupações que tive. Se calhar já é tarde, já devia ter sido feito pela direção anterior. Reuni com o estupiñan, estamos a ver se há possibilidades de renovar, é um processo que é difícil. O Estupiñan esteve a treinar à parte, esteve com a equipa B muito tempo, agora sente-se acarinhado e está connosco. Estamos a ver soluções possíveis. Estou a fazer tudo para que renove. Se vai renovar ou não, não posso garantir. Mas foi um dos dossiês que pus em mãos primeiramente", assumiu, em entrevista ao 'Canal 11', optando por não revelar se está otimista ou não num desfecho positivo neste dossiê."Tenho de ser racional e pragmático. Se eu o quero fazer, de certeza. Se a equipa técnica o quer, claro que sim. Depende do Oscar e do que quer para o seu futuro. Acredito que é possível, agora depende do Oscar e dos agentes e do meio envolvente. Vou fazer para que isso aconteça. Vamos tentar", finalizou.