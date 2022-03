Oficial: António Miguel Cardoso é o novo presidente do Vitória de Guimarães

António Miguel Cardoso é o novo presidente do Vitória. O candidato pela Lista A totalizou 4.148 votos num universo de 6.610, o que signfica 62,5 por cento das preferências. Em segundo lugar ficou Miguel Pinto Lisboa, da Lista C, com 1.243 votos, e em terceiro Alex Costa, da Lista B, com 1.161.Assim sendo, o Vitória terá mudança de líder para o triénio 2022-2025 e António Miguel Cardoso será o 24.º presidente da história do clube.RESULTADOSTotal de votantes: 6.610Votos Lista A (António Miguel Cardoso): 4.144Votos Lista B (Alex Costa): 1.161Votos Lista C (Miguel Pinto Lisboa): 1.243Votos em branco: 57Votos nulos: 28