António Miguel Cardoso esclarece valores da venda de Tapsoba ao Bayer Leverkusen

O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, confirmou que a SAD alienou os 15 por cento sobre as mais-valias de uma futura transferência de Edmond Tapsoba, vendido pelos vimaranenses ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, em janeiro de 2020.No decorrer de uma assembleia geral que só terminou na última madrugada, o dirigente assumiu que o negócio com os bávaros foi concretizado porque "havia contas para pagar e compromissos por cumprir". De acordo com António Miguel Cardoso, o V. Guimarães encaixou 2,2 milhões de euros neste negócio "por motivos de tesouraria".O defesa-central Edmond Tapsoba foi vendido por 18 milhões de euros, mais 7 de eventuais bónus. Na altura, o V. Guimarães reservou ainda 15 por cento de mais-valias de uma futura transferência, que agora já vendeu ao Bayer Leverkusen.Na assembleia geral, os associados vimaranenses aprovaram, por maioria, o orçamento do clube, que prevê um reforço das verbas destinadas às modalidades. Foi ainda apresentado o novo plano de quotização, que será implementado já na próxima época. As quotas mensais vão sofrer um aumento, mas os associados podem usufruir de descontos que podem chegar aos 50 por cento se optarem por liquidar a verba numa quota anual.O clube anunciou ainda que a Gala do Centenário foi agendada para o dia 22 de setembro e que terá lugar no pavilhão multiusos de Guimarães.