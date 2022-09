António Miguel Cardoso: «Havia jogadores que por 100 euros saíam na mesma»

Um dia depois do fecho do mercado, António Miguel Cardoso veio a público explicar a estratégia de mercado do clube. Em entrevista à Rádio Santiago, o líder vitoriano salientou que o clube vendeu apenas os jogadores que queria vender e que alguns teriam saído mesmo por 100€. Uma política que, garante, permitiu reduzir os custos em 35%."André Almeida, Gui e Mumin eram os três que tínhamos noção de que teríamos de ser ágeis na negociação. Mas sabiamos que tinham de sair. Vamos tirar o máximo da venda. Foi difícil. Outros jogadores tinham salários caros e por 100 euros saíam na mesma. O que procurámos neste mercado foi encobrir a nossa situação, vender os jogadores para partirmos para esta época e dizermos abertamente que o Vitória reduziu em 35% toda a despesa da SAD. Partimos com menos seis milhões para a próxima época. Mostra o que era o planeamento", apontou o presidente.