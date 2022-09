António Miguel Cardoso indignado: «Sentimos que a equipa técnica e o treinador têm sido perseguidos»

Após um dérbi minhoto de ânimos quentes em Braga, António Miguel Cardoso compareceu na sala de imprensa para falar com os jornalistas. O presidente do V. Guimarães foi a cara da "indignação" vimaranenses e fala mesmo em perseguição a Moreno e à restante equipa técnica do clube."A minha primeira mensagem é para os nossos associados e dizer-lhes que temos um grupo de jovens jogadores muito forte, que deram uma resposta grande. É um orgulho batermo-nos assim aqui em Baga e já na próxima jornada vamos dar a volta. É bonito ver vontade e a raiva em dar a volta", começou por dizer, para depois soltar críticas."Mostrar a nossa indignação, pois temos sentido que a nossa equipa técnica e o nosso mister têm sido perseguido. É altura de dizer basta. Foi um jogo bonito, bom, mas sentimos que o jogo esteve inclinado desde o início, qualquer falta era amarelo para os nossos jogadores, mas para o Sp. Braga não era assim, houve livres na nossa área, cada vez que o nosso capitão fala vê amarelo e não percebo a necessidade e falta de respeito", frisou, apontado o dedo ao que consideram ser critérios desiguais da equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida."Em último lugar, na primeira parte o árbitro deu mais um minuto, tivemos um canto a nosso favor e o árbitro mandou toda a gente para o balneário. Depois, no final do jogo, o árbitro sinaliza que vai dar mais um minuto quando deu 5, houve um livre aos oito minutos de compensação e, em vez de mandar toda a gente para o balneário, deixou marcar o livre", concluiu.