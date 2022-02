António Miguel Cardoso: «Liderança de Miguel Pinto Lisboa tem sido um descalabro económico»

Com as eleições no V. Guimarães a aproximarem-se, António Miguel Cardoso, um dos candidatos à presidência do clube minhoto, explicou, numa entrevista à Rádio Santiago, que se voltou a recandidatar, à imagem do que tinha feito em 2019, por estar insatisfeito com a liderança de Miguel Pinto Lisboa e sentir que é necessária uma mudança.Garantindo que não são os interesses económicos que o movem, mas sim o bem do V. Guimarães, o candidato classificou como um descalabro a gestão da atual direção. "O V. Guimarães, desde que tem sido liderado por Miguel Pinto Lisboa, tem sido um descalabro económico. Caminhamos lentamente para um abismo. Temos de ter muita prudência naquilo que o Vitória deve ser agora", alertou, antes de considerar os planos de recuperação económica de Miguel Pinto Lisboa e de Alex Costa demasiado otimistas."No plano de Miguel Pinto Lisboa, para nos equilibrar temos de ir todos os anos à Europa e fazer vendas na ordem dos 17 ou 18 milhões, o que significa desfazer equipas todos os anos. Por outro lado, não faz sentido falar em empréstimos obrigacionistas, como falou o Alex, porque não há uma entidade financeira que possa aprovar um empréstimo quando o V. Guimarães tem os capitais próprios negativos. O risco do Vitória num empréstimo obrigacionista seria muito elevado. Temos de ser realistas e perceber quais são as pessoas por trás destes projetos", explicou.Com receitas para a próxima época desportiva já antecipadas, o candidato reconhece que será necessária "uma ginástica financeira e desportiva" e salienta a necessidade de o clube estar protegido caso existam necessidades a curto prazo. Nesse sentido, a estratégia está bem definida e já há acordo com um fundo de investimento internacional."Temos de criar confiança nos parceiros e para isso precisamos de pessoas diferentes. Sabemos que vão ser precisas soluções a curto prazo. É importante reduzir despesa, ter uma política desportiva melhor e, com tempo, alavancar o clube para ter contas positivas. Neste momento, se houver necessidades de curto prazo, temos um acordo assinado com um fundo internacional com juros muito baixos", frisou António Miguel Cardoso, admitindo que "vai ser preciso tomar decisões difíceis e gerir o clube de forma mais rigorosa", porque há "excesso de jogadores, excesso de equipas, excesso de delegados, excesso de diretores e muita gente na área da comunicação com salários superiores ao que é admissível".Noutros temas, o candidato avançou com a vontade de abdicar da equipa de sub-23, o que não significa abdicar dos jogadores da formação, preferindo que os mesmo sejam emprestados a clubes da região e lembrando ainda a existência da equipa B, atualmente na Liga 3, que desceu da 2ª Liga com o também candidato Alex Costa no comando técnico.Adicionalmente, António Miguel Cardoso deixou bem claro que a equipa de gestão do futebol liderada por Jaime Teixeira não será para continuar, caso saia vencedor das eleições, mas manifestou a sua vontade em continuar com Pepa. "Temos a certeza de que se o treinador tiver uma direção que o apoia nas decisões difíceis e que o possa ajudar, podem ser obtidos resultados muito melhores", sublinhou.Para o candidato, que ficou em 2º lugar nas eleições 2019, a aposta na formação é inegociável, assim como a necessidade de a equipa ter a alma do V. Guimarães. "As equipas do V. Guimarães têm de sentir a cidade, o clube e as pessoas, têm de ter uma identidade. Aposta na formação tem de ser constante. Claro que depois podemos ir buscar jogadores para adicionar qualidade, mas sempre imbuídos do espírito do clube. A vontade e alma fazem a diferença", afirmou, garantindo que o clube "tem de andar sempre lá em cima" e depois, quem sabe, num ano extraordinário, conseguir ser campeão.Por fim, António Miguel Cardoso reconheceu que "há um défice de infraestruturas nas modalidades" e salientou a vontade de ter equipas de formação a alimentar as equipas principais. Além disso, relembrou o desejo de que o clube tenha uma nova academia: "É essencial o V. Guimarães ter uma academia profissionalizada, para atletas de alto rendimento, fora da cidade, em ambiente tranquilo e de paz. Agora importa falar com a autarquia, arranjar soluções e caminhar nesse sentido. Não podemos, neste momento, estar a endividar o clube e deixar esses projetos para trás."O sufrágio para a presidência do V. Guimarães está marcado para 5 de março.