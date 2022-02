António Miguel Cardoso pede mudança: «É altura de os sócios meterem a mão na consciência»

António Miguel Cardoso foi o primeiro dos três candidatos à presidência do Vitória a entregar oficialmente a lista para as eleições do dia 5 de março. O ato formal aconteceu por volta das 16 horas e, à saída, António Miguel Cardoso falou aos jornalistas, aproveitando para deixar uma mensagem aos associados."Este não é um momento de defender programas nem de falar do que é passado. Mesmo o desporto precisa de mais verdade, todos queremos mais verdade, Queremos todos um Vitória diferente, chegou a altura de o Vitória ser gerido de outra forma, para que o clube possa crescer e ser o que todos nós, associados, queremos que seja. É esse o espírito que me move a mim e à minha equipa", referiu."Nós sentimos que há uma grande vontade de transparência para que o Vitória possa crescer. As 1240 assinaturas que obtivemos demonstram isso mesmo. Estamos satisfeitos, temos que continuar a passar a mensagem, chegou a altura de os sócios meterem a mão na consciência e perceberem que é preciso mudar, que precisam de pessoas novas e que sejam competentes que sejam completamente independentes dos interesses e que venham aqui valorizarem o que é o Vitória", acrescentou.Num momento carregado de simbolismo, António Miguel Cardoso assumiu-se satisfeito e com grande "espírito de missão". "É um dia de grande responsabilidade para mim e para minha equipa, é com grande satisfação que vimos aqui entregar, sermos recebidos na nossa casa, Estamos num grande espírito de missão e, sobretudo, de grande responsabilidade", finalizou.Recorde-se que, esta quinta-feira, também Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa irão proceder à entrega das respetivas listas.