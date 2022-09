António Miguel Cardoso: «Preferimos o André Silva ao Estupiñan»

A saída de Oscar Estupiñán do Vitória abriu espaço à chegada de André Silva. António Miguel Cardoso assume que tentou renovar com o colombiano, mas que está mais satisfeito com o avançado brasileiro, ex-Arouca."Fizemos o planeamento da época e dissemos que tinha de renovar. Antes da venda, era para renovar. Não manifestou interesse em renovar. Desportivamente tinhamos o parecer da equipa técnica e depois entrámos no campo em que não tínhamos opção B. André Silva tem um apetite comeptitivo que nos agradou. Tem potencial de rendimento desportivo. Preferimos o André Silva ao Oscar", referiu, à Rádio Santiago, dizendo que este arranque de época tem provado a valia do brasileiro.