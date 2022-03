António Miguel Cardoso: «Projeto estruturado vai deixar-nos acima do Sp. Braga naturalmente»

António Miguel Cardoso não tem dúvidas: o Vitória pode estar acima do Sp. Braga a médio prazo. Para isso, apenas precisa de um projeto estável."Acredito que temos de ter um projeto a médio longo prazo que seja estrutural. Não podemos arriscar num ano ter uma grande equipa e no ano a seguir ter uma equipa mais franca. Se for um projeto feito de forma estruturada vai deixar-nos acima do Braga naturalmente. Por causa da massa adepto, do potencial do clube e da marca, que é muito acima. A nível desportivo temos estado a baixo, mas acreditamos que a médio longo prazo estaremos acima do Braga", apontou, em entrevista ao 'Canal 11'.