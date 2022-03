António Miguel Cardoso promete mudar rumo do V. Guimarães: «Estou muito motivado para trabalhar»

No discurso de consagração, António Miguel Cardoso fez um apelo à união no Vitória e prometeu dar um rumo diferente ao clube. Isto depois de um ato eleitoral em que conseguiu um triunfo esmagador ao recolher a preferência de 62,5 por cento dos votos."Reação de contentamento, ver esta gente feliz, estou feliz, a equipa está feliz, os sócios estão contentes. É um grande momento do Vitória, obviamente que é um momento de união. Sentimos que essa união vem aí, por isso os tempos que se avizinham são bons.""Aqui não há opositores. Somos todos vitoriamos. Tivemos um período de eleições em que tínhamos opiniões diferentes em alguns temas, agora somos todos vitorianos. Os opositores são os outros clubes e não dentro do Vitória. E já falaram comigo, sim...""Entrar, colocar o Vitória no caminho certo, organizar, recuperar a mística do Vitória, a cultura do clube e vamos começar a fazer isso a partir de amanhã.""Claro que sim. Temos de ter sempre ambição. A partir de amanhã as coisas vão ter de começar a mudar, vamos sentir essa mística a voltar e as coisas vão acontecer naturalmente, mas com muito trabalho.""Os jogadores estão tranquilos, em estágio para o jogo de amanhã e isso é que é importante. Contamos com o treinador, contamos com os jogadores e com calma vamos tratar de todos os dossiês, com muita calma. Mas neste momento não é altura. Eles têm é de ganhar o jogo de amanhã.""Em todos os níveis. Temos de entrar e trabalhar em todas as áreas do Vitória. Têm de ser trabalhadas de outra forma e a cultura do clube tem de ser recuperada.""Isso foram temas da campanha e não são temas para agora. Estou motivado para começar a trabalhar. Eu e toda a nossa equipa. Tenho a certeza que dessa forma vamos agregar, trazer união e as coisas vão correr bem.""A mensagem é ganhar amanhã, isso é o mais importante. A partir daí, trabalho, união e cultura e vamos para cima deles, que é o mais importante.""Se fosse mais, se fosse menos, era indiferente. Ganhámos com algumas diferenças no projeto, mas neste momento há união. A leitura é de confiança, estamos muito contentes mas a partir de agora temos de trabalhar. Queremos entrar no Vitória para trabalhar e alterar a cultura do clube. Foi uma vitória expressiva, é bom, mas não é o mais importante. Vamos criar união."