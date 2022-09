António Miguel Cardoso reúne com a PSP para debater ação policial nos jogos do V. Guimarães

Está agendada para a manhã de segunda-feira uma reunião entre António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, e o Comando Distrital da PSP de Braga. O encontro já tinha sido pedido há algumas semanas, mais especificamente depois dos incidentes provocados pelos adeptos do Hajduk Split e das cargas policiais sobre adeptos vitorianos dentro do D. Afonso Henriques, e servirá agora para discutir estes e outros episódios recentes, como, por exemplo, aqueles verificados durante o dérbi com o Sp. Braga.Na reunião estarão também presentes Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e José Bastos, presidente da Assembleia Municipal.De referir que este compromisso já estava agendado antes dos acontecimentos registados no jogo de anteontem, porém daí emergiu uma urgência ainda maior em levar a reunião avante.Isto porque, de acordo com a Associação Vitória Sempre, da partida no Municipal de Braga resultaram vários atos de vandalismo sobre viaturas de vitorianos e episódios de alegado abuso policial. Os relatos dão conta, aliás, de vários adeptos que ficaram com marcas de balas de borracha no corpo e de uma centena que não pôde aceder ao estádio.