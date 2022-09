António Miguel Cardoso revela valores das vendas de Gui, André Almeida e Rochinha

António Miguel Cardoso revelou, esta sexta-feira, os valores que a SAD do Vitória encaixou com as vendas de Gui para o Almería, de André Almeida para o Valencia e de Rochinha para o Sporting.Em relação a Gui, o presidente vitoriano explicou que a saída se fez por cinco milhões, e não por três com mais dois por objetivos, valor ao qual acresce ainda uma percentagem de futura venda de "10 ou 20%". "Não sei ao certo a percentagem, porque fiz muitos negócios e quis estar em todos", explicou, em entrevista à Rádio Santiago.Quanto a André Almeida, António Miguel Cardoso avançou que a transferência vai render oito milhões de euros, tal como Record avançou. Em relação a comissões, "andam pelos 10 ou 15%".Por último, em relação a Rochinha, o presidente confirmou os dois milhões de euros e uma percentagem de 10%.