António Miguel Cardoso: «Sentimos que as pessoas estão agarradas ao poder num ambiente tóxico»

Foi perante um auditório repleto de sócios e adeptos do Vitória que António Miguel Cardoso apresentou as suas ideias para as eleições no clube que se realizam a 5 de março. Num debate aberto com perguntas e respostas, o candidato pela lista A criticou a gestão da atual direção e prometeu fortes mudanças na estrutura do clube, a começar pelo alívio nas contas."Têm de haver cortes, se for possível na equipa de sub-23, assim faremos. Se for possível cortar em colaboradores com salários demasiados altos, assim o faremos. Há pessoas a trabalhar diariamente no Vitória com salários que nem nas grandes empresas em Portugal pagam. Essas pessoas estão a mais no clube", referiu o candidato, apontando depois o dedo à liderança de Pinto Lisboa e antecessores. ""Temos de ter presidentes e direções a serem vistos antes e depois de estarem no Vitória. O facto de não serem vistas antes é um precedente do que poderá ser depois. Não queremos estar a criticar, mas temos de ser factuais. Nas últimas direções, as pessoas não eram vistas antes, é normal que quando saírem desaparecerão totalmente. Connosco será diferente. Queremos ajudar o nosso clube a ser maior, com um espírito de satisfação. Sentimos que as pessoas estão agarradas ao poder num ambiente tóxico, não existe verdade, pessoas agarradas não sei a quê, ao poder, às comissões, aos negócios. É um período perigoso", criticou.António Miguel Cardoso lamentou que o clube "está a cair nas últimas décadas". "Falta alma, dinâmica desportiva e espírito de luta. O caminho é complicado, falta paixão, temos uma direção que no último jogo, por exemplo, como foi possível o jogo acabar, os sócios quererem protestar e não permitirem que não o fizessem. Foi mais uma vergonha", referiu, deixando depois um recado aos associados: "Todos estes movimentos continuam a ser erráticos. As coisas continuam a correr mal, é importante os associados perceberem o que se está a passar. Na questão das assinaturas falsas, deve imputar-se a responsabilidade às pessoas que praticaram esse crime. É importante que as pessoas sintam estas eleições como momento de mudança para que o Vitória possa reentrar no caminho correto, do rigor, da transparência, com caras novas. São sempre as mesmas pessoas que estão por detrás a liderar os caminhos e as ideias. Estamos aqui para mudar isso tudo, somos pessoas independentes e do Vitória", vincou.Foi ainda criticada a gestão desportiva do Vitória, associando indiretamente as ligações ao FC Porto, tendo sido abordados os nomes de treinadores da formação e dirigentes do clube que ligações passadas dos dragões.Será ainda apresentada, na próxima semana, o diretor desportivo que irá assumir a gestão do futebol profissional. Sem mencionar o nome, os elementos da lista garantiram tratar-se de alguém que vai comprar "bem e barato", tendo já feito um trabalho de prospeção em clubes secundários do Brasil para encontrar possíveis reforços para o Vitória.António Miguel Cardoso falou ainda do negócio Edwards e que envolve Plata. "Quando à venda do Edwards, os valores não posso criticar. Mas quando entramos na permuta de jogadores com o Sporting… O Gonzalo Plata, o negócio é mal explicado. Se não for comprado pelo Valladolid, o jogador vem para o Vitória. Se for comprado, o Vitória terá os 3 milhões através de um jogador do Sporting com o passe avaliado nesse valor. Não faz sentido esse negócio. Fazia sentido se o Vitória recebesse os 3 milhões em notas, senão corremos o risco de receber um jogador que não interessa ao plantel", disse.