António Miguel Cardoso sobre André Almeida: «FC Porto, Benfica ou Sporting? Tem de pensar mais alto»

André Almeida continua a ser um dos nomes que mais cobiça desperta no Vitória e António Miguel Cardoso não esconde que segurar o médio será sempre um desafio. O presidente vitoriano acredita que o jovem produto da formação é jogador para outro nível, sendo que esse patamar pode perfeitamente ser num degrau acima daquele que os três grandes de Portugal lhe podem oferecer."André Almeida é um campeão. Um grande jogador, tem um trajeto fabuloso no Vitória. Estamos a fazer trabalho psicológico com ele e será preso numa gaiola. Num determinado momento vamos ter de o deixar sair, faz parte, mas não será agora. É um campeão e acredito muito no futuro dele. Sair no verão? Se aparecer o Man. City, o Liverpool e nos puder resolver problemas… Só clubes desse patamar. É um jogador de excelência. Sporting, Benfica e FC Porto? Tem que pensar mais alto do que nesses três clubes", referiu, em entrevista ao 'Canal 11'.