António Miguel Cardoso sobre André Almeida: «Valores que têm sido sugeridos estão distantes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Miguel Cardoso espera que o Vitória consiga realizar um bom encaixe com André Almeida. O presidente dos minhotos assume que há abordagens pelo médio, mas aponta a valores mais altos."Há abordagens pelo André Almeida, mas os valores que têm sido sugeridos estão distantes daquilo que entendemos corresponder ao valor do jogador", disse, a Record.André Almeida, refira-se, é alvo do FC Porto, tal como o nosso jornal já adiantou.