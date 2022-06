António Miguel Cardoso: «Temos de agradecer ao Neno por tudo o que fez»

A manhã desta sexta-feira ficou marcada por uma homenagem do V. Guimarães a Neno , um ano após o falecimento do antigo guarda-redes. António Miguel Cardoso, presidente dos vitorianos, não quis deixar passar a questão em claro e deixou uma série de palavras elogiosas ao ex-internacional português."O Neno perdura pelo que era. Desde que entrei há três meses, sinto, de todos os colaboradores e de todos os jogadores, um brilho quando se fala entre eles. Creio que isto vai perdurar nas próximas décadas. Queremos que isso continue a ser falado fora do Vitória. Ainda vejo pessoas no dia a dia em lágrimas quando se fala do Neno. Representa a mística que, enquanto clube, precisamos. Temos de agradecer ao Neno por tudo o que fez", referiu o dirigente, que enfatizou ainda a necessidade de os recém-nomeados embaixadores do clube continuarem a "abrilhantar o nome de Neno".Por seu lado, Pedro Proença, presidente da Liga, revelou que Neno foi a primeira pessoa a ligar-lhe quando avançou para a liderança da instituição e parabenizou o Vitória: "Um jogador de futebol deve ser a centralidade de tudo o que nos faz sorrir e chorar. Parabéns ao Vitória por saber eternizar a marca e o terno sorriso de Neno".Simone Barros, viúva de Neno, não escondeu a emoção com que viveu toda a cerimónia e Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, destacou o "espírito olímpico" com que Neno sempre esteve no desporto.