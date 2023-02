António Miguel Cardoso vai realizar sessões de esclarecimento sobre o pré-acordo com o V Sports

O V. Guimarães anunciou, esta terça-feira, que o presidente António Miguel Cardoso vai realizar, a partir da próxima quinta-feira, sessões de esclarecimento aos associados sobre o pré-acordo estabelecido com o fundo V Sports.

Segundo informou o clube em comunicado, as explicações aos sócios terão lugar na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, entre as 18h30 e as 20 horas dos seguintes dias: 23/02 (quinta-feira), 24/02 (sexta-feira), 1/03 (quarta-feira) e 2/03 (quinta-feira). A entrada deve ser feita junto à porta Press do Estádio e os interessados devem estar munidos do seu cartão de sócio.

Como foi noticiado na passada semana, em causa está a venda de 46 por cento das ações da SAD ao fundo liderado por Nassef Sawiris, que é também detentor da propriedade do Aston Villa, pelo valor de 5,5 milhões de euros. Essa operação será discutida e votada numa assembleia geral extraordinária agendada para 3 de março, pelas 20h15, no Pavilhão Unidade Vimaranense.