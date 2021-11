Apresentados concursos destinados à comunidade escolar

A Comissão do Centenário do Vitória e a Câmara Municipal de Guimarães apresentaram, esta manhã, na EB 2,3 de Caldas das Taipas, um programa de concursos que irá decorrer até ao final do ano lectivo nas escolas do concelho, dedicado aos 100 anos do clube.Trata-se de um Concurso de Caricaturas e de um Concurso de Textos, destinados à comunidade escolar, que pretende transmitir os valores do clube no ano em que comemora o centenário. "É uma iniciativa que pretende cumprir o papel social do clube, com uma interacção marcada com a comunidade escolar", explicou Miguel Salazar, cartoonista e membro da Comissão do Centenário.O Concurso de Caricaturas versa três temas, desde logo figuras do clube, como dirigentes e jogadores, desportivismo e os adeptos, com o lema 'Somos Únicos', e destina-se a dois escalões etários. Os trabalhos submetidos a concurso irão integrar uma exposição itinerante, que percorrerá as escolas do concelho.No Concurso de Textos os jovens vimaranenses são desafiados a "libertar a imaginação". Uma Aventura no Estádio D. Afonso Henriques é o tema para as crianças do 1.º Ciclo, enquanto os alunos do 2.º Ciclo vão imaginar uma história subordinada à temática 'Se eu fosse', colocando-se no papel de um jogador ou do presidente do clube. Um novo hino para o Vitória é o desafio para os jovens do 3.º Ciclo, enquanto os mais velhos versarão sobre a ética no desporto.Presente na cerimónia, Miguel Pinto Lisboa destacou a ideia de que o centenário do Vitória "para além da exaltação do clube deve lançar as bases para um Vitória cada vez mais forte no futuro e para que nos próximos 100 anos possa continuar a fortalecer-se. Para isso, é fundamental a ligação aos mais novos. O Vitória é um clube único e nós somos únicos pela ligação que temos à nossa comunidade, ao nosso concelho. Nós somos diferenciados dos outros clubes portugueses, porque todos nós no concelho sentimos o Vitória como nosso, vivemos o dia a dia do Vitória com uma intensidade ímpar. Queremos promover isso desde cedo, por isso saudamos esta relação que queremos que exista sempre entre o Vitória e a comunidade escolar".No dia em que se celebra o Dia Internacional das Cidades Educadoras, Adelina Pinto apresentou um projecto que contempla "a ligação entre o Vitória, a Cidade Educadora e a Escola" com "a educação, escrita, caricatura e ilustração". "Queremos que sejam alunos participativos na comunidade e quando temos um clube que faz 100 anos, que faz parte da cidade, que nos orgulha, às vezes dá-nos um pouco de tristeza, então temos de o conhecer, de o ajudar, de o entender e de ser parte dele. É este o desafio que apresentamos para estes concursos, com o slogan Vitória, Vitória eu continuo a tua história. Chegamos aqui com 100 anos do Vitória, em que múltiplos jogadores de múltiplas modalidades fizeram parte da cidade e do território. Aquilo que o Vitória quer e que nós queremos é que Vitória continue a ser um clube forte e para que isso seja possível precisa que cada um de vocês assuma os valores do que é este Vitória. É um concurso lançado a todas as escolas, do 1.º Ciclo ao Secundário, para que olhem de outra forma para o Vitória. Devem pensar de que forma podemos continuar a alimentar este grande clube".O director da EB 2,3 de Caldas das Taipas, João Montes, assinalou "a estreita colaboração desta comemoração com as escolas", enaltecendo a "extraordinária linha de pensamento" da vereadora Adelina Pinto pelo trabalho que permitiu às escolas "serem mais participativas e criativas". "O centenário do Vitória tem de ser visto como um momento colectivo em que compreendemos de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir", acrescentou, destacando a "perspectiva inclusiva e integradora".