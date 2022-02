Aqui só não se corta o amor pelo Vitória

Quem entra na Barbearia Bela, bem no coração de Santo Tirso, não consegue ficar indiferente às muitas referências ao V. Guimarães. O primeiro impacto não deixa margem para dúvidas: aqui respira-se Vitória. E é assim desde 1968. Ora, a ligação é fácil de explicar. João Marques Silva, fundador do espaço, era vimaranense, vitoriano e, quando se mudou, não se desligou do clube do coração. Criou um espaço que veio a tornar-se emblemático e deixou-o aos filhos, que herdaram o negócio.

"O meu pai veio de Guimarães para Santo Tirso. Em 1968 abriu esta barbearia. Sendo vimaranense, era vitoriano e assim nasceu um espaço que eu costumo chamar de casa não oficial do Vitória", conta Ricardo Silva, ex-presidente do Tirsense e um dos filhos que agora gere o negócio.

Costuma dizer-se que quem sai aos seus não degenera e Ricardo é a prova viva de que este é um ditado certeiro, uma vez que, além do jeito para o corte, herdou do pai o amor clubístico.

"A minha ligação ao Vitória é uma herança de sangue do meu pai, minha e do meu irmão. As minhas irmãs nem tanto, mas eu e o meu irmão íamos em miúdos a todo o lado ver o Vitória. O Vitória, para mim, é mais um filho", assume.

Apesar de estar a alguns quilómetros de distância da cidade berço, Ricardo Silva faz tudo para levar o Vitória a Santo Tirso. "Já organizei aqui um ‘Quarentena da Bola’, um fórum Vitória da Rádio Santiago e ajudo a organizar o ‘O Pai Já Vai’, um torneio de futebol que termina em festa e com a participação da ala pediátrica do IPO. O Vitória é um dos padrinhos", partilha.

Neno, Luís Figo e Pinto Lisboa

Não há em Santo Tirso quem não conheça a Barbearia Bela. Os mais de 50 anos de existência tornaram este estabelecimento emblemático e tanto assim é que vários nomes do futebol nacional e internacional por lá já passaram. "Passaram por aqui várias figuras do Vitória, como o Neno e o atual presidente, Miguel Pinto Lisboa. Esteve aqui, conheceu o meu pai, que era um grande vitoriano com mais de 50 anos de sócio, e fomos almoçar", lembra Ricardo Silva, revelando depois outros nomes a quem já aparou a barba e cortou o cabelo.

"Já esteve aqui o Figo, mas não cortou o cabelo. Jogava no Real Madrid e veio com o Prosinecki, que quis aparar a barba. Também esteve cá o treinador do Panathinaikos, quando vieram jogar com o FC Porto", recorda.

Ida à Vidigueira na memória

Como grande vitoriano que é, Ricardo Silva já andou pela Europa com o clube do coração, mas, curiosamente, foi dentro de portas que experienciou a mais memorável de todas as deslocações.

"Fomos com o Vitória à Vidigueira, a um jogo com o Vasco da Gama da Vidigueira, para a Taça de Portugal. Foi giro, porque levámos o Vitória à Vidigueira. As pessoas antes tinham uma imagem do Vitória e depois ficaram com outra. Almoçámos com jogadores e dirigentes do Vidigueira e foi divertido. Até foi difícil sair de lá às 4 da manhã", atira.