Associação Nacional de Treinadores de Futebol posiciona-se contra a contratação de Moreno

Poucos dias depois de o V. Guimarães ter oficializado a chegada de Moreno à equipa principal, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol emitiu um comunicado no qual se posicionou contra a contratação do ex-jogador para o cargo devido ao facto de este não ter o nível 4 de treinador. De resto, João Aroso vai fazer parte da equipa técnica de Moreno precisamente para colmatar essa lacuna."A Direção da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, ao tomar conhecimento, através da comunicação social, da recente contratação de João Miguel Cunha Teixeira "Moreno" para o cargo de treinador principal da equipa sénior masculina do Vitória Sport Clube Fut. SAD, vem publicamente, e mais uma vez, manifestar a sua indignação e repúdio, por mais este triste episódio, que desprestigia a imagem a Futebol Português e desvirtua a verdade desportiva.Lamentamos que num país com os melhores jogadores e treinadores do mundo, se continue a assistir, impunemente, a constantes atropelos à Lei e ao Regulamento de Competições da Liga Portugal, desconsiderando – desvalorizando até –, o esforço dos treinadores cumpridores – a esmagadora maioria – que, com esforço pessoal e financeiro, cumprem o estatuído na Lei, investindo de forma séria, comprometida e sem ultrapassagens pela direita, na sua carreira profissional e na sua formação profissional.Estranhamos que um Clube, com larga tradição na formação de talentos, patrocine este tipo de situações desconformes com a Lei, em clara negação do seu legado. Reforçamos, uma vez mais, a necessidade premente de alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas, importando repor igualdade de critérios e de oportunidades para TODOS os Treinadores de Futebol.Face ao reiterado incumprimento do Regulamento de Competições da Liga – aprovado pelos próprios Clubes –, e do Regime de Acesso e Exercício da Atividade de Treinador de Desporto, aprovado pela Assembleia da República, aguardamos uma tomada de posição da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, porquanto, consideramos que este constante clima de afronta às Lei da República não pode continuar num Estado de Direito."O Futebol Português não pode ser uma terra sem lei, como não pode continuar a ser uma exceção ao Estado de Direito". Não pretendemos personalizar, mas cumpra-se a Lei!"